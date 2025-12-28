Прокуратура взяла под контроль дело об изъятой у блогера-миллионника искалеченной львице

Прокуратура проведет проверку по делу об искалеченной львице из «Москва-сити»

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла под контроль дело об изъятой у блогера-миллионника искалеченной маленькой львице, которая содержалась в апартаментах на территории «Москва-сити». Об этом сообщает одноименный Telegram-канал.

В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными и действиям владельца по статье 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Кроме того, прокуратура проанализирует законность приобретения и содержания дикого животного, включенного в перечень запрещенных к содержанию в домашних условиях. По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В настоящий момент детеныш проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром ветеринаров.

Сообщалось, что блогер публиковал фотографии со львицей на фоне машин, сумок с деньгами и элитной недвижимости. Он пояснил, что купил хищника по объявлению, которых, по его словам, большое количество — каждый может приобрести себе дикое животное.

