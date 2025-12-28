Путин утвердил прекращение ежегодного декларирования доходов чиновников

Путин утвердил изменение правил контроля доходов чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно изменениям законодательства, которые ранее утвердили российские депутаты, в частности, признаны утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их СМИ. По новым правилам прежняя практика будет заменена необходимостью отчитываться о доходах и имуществе при поступлении на службу, при переводе в другое ведомство, при включении в кадровый резерв и в случае расходов на сумму, превышающую доход семьи чиновника за прошедшие три года. Также обязанность давать отчет о доходах теперь коснется работников отдельных госкорпораций, внебюджетных фондов, руководителей государственных и муниципальных учреждений.

Новые документы уточняют полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений; на кадровые службы и антикоррупционные подразделения возлагается обязанность ведения аналитической работы путем не просто сбора и хранения деклараций, но и выявления расхождений между доходами и расходами. Авторы инициатив отмечали, что «цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг».

Ранее чиновники должны были представлять декларации о своих доходах и расходах, а также доходах членов семьи ежегодно в срок до 1 апреля. При этом, как напоминает агентство, с 2023 года эти сведения не публикуются, поскольку указом главы государства решено было принять соответствующие изменения на время специальной военной операции.