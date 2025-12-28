Реклама

Раскрыта реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным

«РБК-Украина»: Зеленского не обеспокоил звонок Трампа Путину
Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не обеспокоен решением американского лидера Дональда Трампа созвониться с главой России Владимиром Путиным перед переговорами во Флориде. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой источники.

Ранее британская газета Financial Times (FT) написала о беспокойстве украинских чиновников из-за беседы Путина с Трампом. Отмечалось, что после такого ситуация для Зеленского на переговорах в США будет тяжелой.

Трамп, комментируя свой разговор с Путиным, объяснил, что этот звонок был необходим для достижения сделки по урегулированию конфликта.

