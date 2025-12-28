Россиянам напомнили об условиях выхода на работу в новогодние праздники

Депутат Бессараб напомнила о двойном размере оплаты труда работников в праздники

Если сотрудник работает по графику 5/2 и его необходимо привлечь к работе в новогодние праздничные дни, то работодатель обязан оплатить труд сотрудника не менее чем в двойном размере. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если это сменный график — 2/2, 3/3, вахтовый метод, если работа в соответствии с графиком сменности, то оплата производится в одинарном размере. Если это необходимость привлечь работающего в обычном режиме труда к работе в выходные праздничные дни, то сотрудник предупреждается заранее, дает свое согласие и либо работа оплачивается не менее чем в двойном размере, если иное не предусмотрено коллективным договором, либо предоставляется другое время отдыха. Это по желанию работника», — рассказала Бессараб.

Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров также напомнил, что работодатель не может принуждать сотрудников трудиться в праздничные дни без их согласия. По его словам, для работы в выходной день нужно получить согласие сотрудника, а если он отказывается работать, то работодатель не вправе его принудить.

Вместе с тем в Трудовом кодексе прописан ряд редких исключений. К ним относятся катастрофы и несчастные случаи, когда работников разрешено вызывать на работу без учета их желания для устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия. Также такое допускается при введении чрезвычайного или военного положения, при пожарах, наводнениях, землетрясениях и эпидемиях.

