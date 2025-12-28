Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

Жительнице Екатеринбурга не вернули проданный из-за мошенников автомобиль

В Екатеринбурге суд решил не поддержать женщину, которая продала автомобиль по заниженной цене под воздействием мошенников и позже обратилась с просьбой признать сделку недействительной. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них говорится, что летом женщина-автомобилистка оказалась в неприятной ситуации: мошенники, притворяясь сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, выманили у нее четырехзначный код из SMS.

Позднее связь продолжилась с якобы сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Лжесотрудники предупредили женщину, что ей нужно продать автомобиль, иначе ей придется выплатить кредит в размере 1,5 миллиона рублей.

Женщина продала автомобиль и передала сумму в 750 тысяч рублей неизвестному лицу, которое обещало позже признать сделку недействительной. Позже она поняла, что ее обманули, и сначала обратилась в полицию, а потом — в суд с требованием признать сделку недействительной, как свидетельствуют материалы дела.

Женщина также отметила, что сделка была совершена под воздействием обмана, на очень невыгодных условиях для нее, а цена, указанная в договоре, значительно отличалась от рыночной стоимости автомобиля.

Рассматривая дело, суд в Екатеринбурге, ознакомившись с видео- и аудиозаписями, телефонными разговорами, переписками и другими доказательствами, пришёл к выводу, что женщина заключила сделку добровольно.

