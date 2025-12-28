Реклама

Россия
00:30, 28 декабря 2025Россия

Стало известно о недовольстве сторонников Трампа из-за Евросоюза

Дмитриев: Сторонникам Трампа не нравятся неуправляемая миграция и бюрократы в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники президента США Дональда Трампа в контексте Евросоюза испытывают раздражение из-за нескольких вопросов. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев прокомментировал высказывание члена Европарламента Гельмута Брандштеттера, который сказал, что участников движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) раздражают европейские ценности, свобода и успех. В ответ Дмитриев написал, что сторонникам Трампа не нравятся неуправляемая миграция и бюрократы в ЕС.

«Дорогой господин Брандштеттер, возможно, MAGA просто раздражают неуправляемая миграция, банды педофилов и самодовольные, похожие на Байдена бюрократы, которые уничтожают западную цивилизацию», — подчеркнул он.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что возможности США надавить на Киев в переговорном процессе ограничены. Он объяснил это тем, что Украина на стороне Евросоюза.

