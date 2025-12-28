Боец Балсаг: Жители Красноармейска помогали военным РФ в освобождении города

В Красноармейске (украинское название — Покровск) местные жители оказывали различную помощь российским солдатам, помогая им освободить город. Об этом сообщил боец с позывным Балсаг в беседе с «Известиями».

Так, один мужчина показал российским бойцам позицию, которую занимали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Рассказал, что там остался один боевик, остальные его бросили. Сказал, что он часто выходит и с ножом кидается на людей. Ребята выполняли боевую задачу и решили проверить, и действительно оказалось, что это позиция ВСУ», — делится Балсаг.

Военнослужащий, оставшийся на позиции, передавал по рации информацию о расположении российских войск. При этом у него не было никакого оружия, кроме топора. Ему предложили сдаться, но он отказался от этой возможности и напал на российского солдата, в результате чего его ликвидировали.

Кроме того, по словам Балсага, местные жители предлагали российским военным кров, еду и воду. Такое отношение подтверждает, что российских воинов воспринимают как освободителей.

Ранее жительница Красноармейска заявила, что до прихода Вооруженных сил РФ в городе не было ни света, ни газа.