Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 28 декабря 2025Мир

Трамп скрыл синяк перед встречей с Зеленским

Трамп встретил Зеленского с тональным кремом на руке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Will Oliver / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у поместья Мар-а-Лаго, штат Флорида, с тональным кремом на руке. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что густой слой крема можно было заметить на правой руке американского лидера. Трампу приходится скрывать синяки на руках тональным кремом, хотя он настаивает на хорошем состоянии своего физического здоровья.

Белый дом объясняет синяки частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет похож на «проходную вокзала» по числу посетителей, а также ежедневным принятием им аспирина, который может провоцировать отечность.

Ранее Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев заявил о панике поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп накормил журналистов сытнее Зеленского

    Ученые предупредили о связанной с мытьем посуды опасной привычке

    Над территорией России остановили атаку десятков БПЛА

    Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

    Трамп высказался о судьбе российских активов

    Трамп скрыл синяк перед встречей с Зеленским

    Трамп резко ответил на вопрос об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok