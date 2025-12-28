Трамп скрыл синяк перед встречей с Зеленским

Трамп встретил Зеленского с тональным кремом на руке

Президент США Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у поместья Мар-а-Лаго, штат Флорида, с тональным кремом на руке. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что густой слой крема можно было заметить на правой руке американского лидера. Трампу приходится скрывать синяки на руках тональным кремом, хотя он настаивает на хорошем состоянии своего физического здоровья.

Белый дом объясняет синяки частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет похож на «проходную вокзала» по числу посетителей, а также ежедневным принятием им аспирина, который может провоцировать отечность.

Ранее Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема.