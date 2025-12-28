Трамп высказался о судьбе российских активов

Трамп: Решение о судьбе российских активов в Европе пока не принято

Судьба замороженных российских активов в Европе пока еще не определена. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает CNN.

«Ничего из этого определено не было», — сказал он.

В ночь на 19 декабря лидеры государств — членов ЕС приняли решение не использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине. В качестве альтернативы, по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

После начала боевых действий на Украине в западных странах были заморожены активы РФ на 300 миллиардов евро, большая их часть — в бельгийском депозитарии Euroclear. По состоянию на конец октября 2024 года в бельгийском депозитарии хранились заблокированные российские активы на общую сумму 176 миллиардов евро. Часть доходов от них с прошлого года начали направлять на поддержку Киева.