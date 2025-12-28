Реклама

23:33, 28 декабря 2025Забота о себе

Ученые предупредили о связанной с мытьем посуды опасной привычке

Daily Mail: Привычка замачивать грязную посуду в раковине приводит к отравлениям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John Edgar / Unsplash

Привычка замачивать грязную посуду в раковине приводит к отравлениям и другим серьезным заболеваниям. Об этом сообщает Daily Mail.

Микробиологи предупреждают, что теплые и влажные условия, создаваемые при замачивании тарелок и столовых приборов, позволяют вредным микробам быстро размножаться. «Исследования показывают, что кухонная раковина является местом скопления различных видов нежелательных бактерий, включая фекальную кишечную палочку, патогены пищевого происхождения», — рассказал микробиолог Джейсон Тетро.

Чтобы уменьшить риск пищевого отравления, специалисты рекомендуют пользоваться посудомоечной машиной, поскольку более высокие температуры могут убить вредные микробы.

Ранее организатор пространства Ирина Яшина рассказала, что некоторые предметы на кухне даже при тщательной обработке остаются грязными. По словам эксперта, губка и тряпка для мытья посуды — главные рассадники бактерий, потому что на них всегда остаются остатки пищи.

