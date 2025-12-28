Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

В Индии упавший с холма французский турист два дня выживал среди диких животных, самостоятельно дополз до фермы с тяжелыми травмами и был спасен. Об этом сообщает Republic World.

Уточняется, что 52-летний иностранец Бруно Роджер отправился в древнюю деревню Хампи в штате Карнатака 24 декабря. Во время попытки подняться на холм за прудом Аштабхуджа Снана он свалился вниз и получил тяжелые травмы левой ноги и левой части лица. Два дня он провел в ловушке в обездвиженном состоянии.

В местности, где находился Роджер, обитают дикие звери, в том числе леопарды и обезьяны. Однако французу удалось не только избежать с ними встречи, но и доползти до ближайшей банановой плантации. Там его заметили фермеры, они же и обратились в экстренные службы.

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее пропавший на неделю в горах Урала россиянин был вынужден выживать в одиночку с волками. 43-летний житель Екатеринбурга Федор Медведев отправился на Конжаковский Камень вместе с группой 18 сентября и пропал без вести, отойдя в лес за шишками.