Бывший СССР
15:56, 28 декабря 2025Бывший СССР

В Литве переименовали названные в честь поэтов улицы

BNS: За год в Литве переименовали 19 улиц с напоминающими об СССР названиями
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Вильнюс

Вильнюс. Фото: Alexandre.ROSA / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году в Литве переименовали 19 улиц, названия которых напоминали о советском прошлом. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Центр регистрации республики.

Уточняется, что в 2025 году изменения чаще всего затрагивали улицы, которые носили имена литовских и советских поэтов Людаса Гиры (1884-1946) и Саломеи Нерис (1904-1945). Так, было переименовано десять улиц в честь Нерис и четыре улицы — в честь Гиры. Отмечается, что бороться с именами писателей стали после решения комиссии по десоветизации. Она установила, что Гира и Нерис якобы участвовали в укреплении советской власти и продвигали коммунистические идеи.

Отмечается, что в Литве осталось еще около 100 улиц, напоминающих об СССР. Работа по их переименованию продолжается несколько лет. Так, в прошлом году новые названия присвоили 40 улицам.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос предупредил, что власти республики могут преследовать граждан, которые имеют связи с Россией. По его мнению, это может быть связано с параноидными идеями, которые царят в республике, о «российской угрозе».

    В Литве переименовали названные в честь поэтов улицы

