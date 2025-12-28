В Литве переименовали названные в честь поэтов улицы

BNS: За год в Литве переименовали 19 улиц с напоминающими об СССР названиями

В 2025 году в Литве переименовали 19 улиц, названия которых напоминали о советском прошлом. Об этом сообщает издание BNS со ссылкой на Центр регистрации республики.

Уточняется, что в 2025 году изменения чаще всего затрагивали улицы, которые носили имена литовских и советских поэтов Людаса Гиры (1884-1946) и Саломеи Нерис (1904-1945). Так, было переименовано десять улиц в честь Нерис и четыре улицы — в честь Гиры. Отмечается, что бороться с именами писателей стали после решения комиссии по десоветизации. Она установила, что Гира и Нерис якобы участвовали в укреплении советской власти и продвигали коммунистические идеи.

Отмечается, что в Литве осталось еще около 100 улиц, напоминающих об СССР. Работа по их переименованию продолжается несколько лет. Так, в прошлом году новые названия присвоили 40 улицам.

