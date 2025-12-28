Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 28 декабря 2025Россия

В России соседи совместными усилиями спасли тонувших в ледяной реке школьников

В Подмосковье соседи совместными усилиями спасли тонувших в реке школьников
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал 112

Соседи совместными усилиями спасли тонувших в ледяной реке Пехорка в Подмосковье школьников 9 и 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что Артур Панов и Алексей Кирюхин услышали с улицы крики о помощи и выбежали из домов. Оказавшаяся рядом девочка рассказала, что в реке уходят под воду дети. Панов стал ползти по льду к школьникам, а затем залез в реку. Один из мальчиков схватил своего спасителя за одежду и потащил вниз. Однако Кирюхин вовремя пришел на помощь.

Мужчинам удалось вытащить детей из реки с помощью надувной «ватрушки». Одного из них реанимировали на месте, а затем обоих отправили в больницу, как и Панова с Кирюхиным.

Ранее в Новосибирске двое детей провалились под лед на реке Иня, одного из них спасли. Водолазы нашли второго ребенка без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли ожидания от встречи Трампа и Зеленского

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Путин предрек революцию нового типа

    Упавший с холма турист два дня выживал среди диких животных, дополз до фермы и был спасен

    Ловец крабов спасся от бенгальского тигра благодаря другу

    Зеленский назвал условие для отвода войск от линии соприкосновения

    В военной помощи США Украине усомнились

    Трамп рассказал об участии ООН в урегулировании украинского конфликта

    Россиян предупредили об опасности популярного новогоднего салата

    ФСБ поймала диверсантов ГУР Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok