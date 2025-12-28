В России соседи совместными усилиями спасли тонувших в ледяной реке школьников

В Подмосковье соседи совместными усилиями спасли тонувших в реке школьников

Соседи совместными усилиями спасли тонувших в ледяной реке Пехорка в Подмосковье школьников 9 и 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что Артур Панов и Алексей Кирюхин услышали с улицы крики о помощи и выбежали из домов. Оказавшаяся рядом девочка рассказала, что в реке уходят под воду дети. Панов стал ползти по льду к школьникам, а затем залез в реку. Один из мальчиков схватил своего спасителя за одежду и потащил вниз. Однако Кирюхин вовремя пришел на помощь.

Мужчинам удалось вытащить детей из реки с помощью надувной «ватрушки». Одного из них реанимировали на месте, а затем обоих отправили в больницу, как и Панова с Кирюхиным.

Ранее в Новосибирске двое детей провалились под лед на реке Иня, одного из них спасли. Водолазы нашли второго ребенка без признаков жизни.