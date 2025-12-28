Реклама

Россия
15:27, 28 декабря 2025Россия

В России заявили об осознании украинской авантюры в Европе

Матвиенко: В Европе стали понимать бессмысленность плана Запада по Украине
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Европе стали понимать, что их втянули в авантюру с Украиной. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Политик полагает, что к европейцам постепенно приходит осознание бессмысленности задуманного Западом плана по Украине. По ее мнению, одним из доказательств служит то, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось провести решение об изъятии российских активов.

Глава Совфеда подчеркнула, что европейским политикам пришлось выделить 90 миллиардов евро за счет казны Евросоюза. «Их люди снесут», — предрекла итог этого решения Матвиенко.

Европейские лидеры заявили, что намерены провести очередное заседание по Украине после встречи президента страны Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Планируется, что ключевыми вопросами станут темы по предоставлению украинской стороне гарантий безопасности.

