Россия
15:01, 28 декабря 2025Россия

В российском регионе ВСУ атаковали технику для расчистки снега

Губернатор Богомаз: Дрон атаковал дорожную технику для уборки снега под Брянском
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Суземском районе Брянской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали дорожную технику для расчистки снега. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что во время уборки дорог от снега в селе Шилинки украинские дроны-камикадзе атаковали дорожную технику. «К счастью, водитель не пострадал. В результате атаки поврежден автогрейдер», — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ночью 28 декабря на территории России было уничтожено 25 украинских летательных аппаратов. Больше всего беспилотников сбили над Самарской областью.

