09:54, 28 декабря 2025Мир

В Швейцарии заявили об осознании Западом неизбежности поражения на Украине

Швейцарский военный Боссхард: Запад осознает неизбежность поражения на Украине
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Страны Запада осознают неизбежность поражения на Украине и усиливают антироссийскую пропаганду, пытаясь победить на информационном поле, считает отставной подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард, которого цитирует ТАСС.

По словам эксперта, на Западе понимают, что добиться успеха в боевых действиях Киеву уже не удастся «даже при всей поддержке Западной Европы», в связи с чем там «хотят хотя бы не проиграть, говоря по старинке, пропагандистскую битву».

Боссхард при этом исходит из того, что, хотя «повторение не повышает достоверности», в ближайшие недели антироссийская риторика усилится и западная пресса будет «разогревать старые истории», в том числе публикуя «истории о кибератаках, секретных операциях и незаконном сборе информации», к которым якобы причастна Россия.

Также ранее сообщалось, что британский журналист Марк Галеотти спрогнозировал, что ВСУ в 2026 году могут столкнуться с недостатком финансирования и людских ресурсов, на фоне чего на Украине снижается уверенность в успешном завершении боевых действий.

