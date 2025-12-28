Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:31, 28 декабря 2025Интернет и СМИ

Спрогнозированы проблемы ВСУ из-за недостатка сил

Times: ВСУ могут столкнуться с проблемами из-за недостатка сил и финансирования
Дмитрий Воронин

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

На Украине снижается уверенность в успешном завершении боевых действий и растет число сторонников достижения договоренностей с Россией, пишет журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

«Украинцам становится все труднее сохранять оптимизм в отношении своей борьбы», — полагает он, отмечая при этом, что в 2026 году ВСУ могут столкнуться с недостатком финансирования и людских ресурсов.

Как прогнозирует автор публикации, недавнее решение Евросоюза выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро может не решить финансовых проблем Киева, поскольку «эффективное расходование этих денег» не является «простой задачей». В то же время найти достаточное количество военных для обеспечения безопасности фронта протяженностью 1,2 тысячи километров окажется непростой задачей в условиях когда практика «бусификации» привела к бегству многих призывников из страны и дезертирству, а также вызвала нехватку рабочей силы в экономике, поделился Галеотти.

На прошлой неделе в своей статье для журнала The Spectator он подчеркнул, что Европа должна перестать мешать разрешению украинского кризиса и наладить диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В Швейцарии заявили об осознании Западом неизбежности поражения на Украине

    Поезд сошел с рельсов в Ростовской области

    Лавров заявил о намеренном разжигании Европой конфликтов на Ближнем Востоке

    Спрогнозированы проблемы ВСУ из-за недостатка сил

    Илон Маск заявил о начавшемся великом замещении европейского населения

    ФСБ задержала трех украинских шпионов в ДНР

    Лавров раскрыл реакцию России на возможный конфликт из-за Тайваня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok