Times: ВСУ могут столкнуться с проблемами из-за недостатка сил и финансирования

На Украине снижается уверенность в успешном завершении боевых действий и растет число сторонников достижения договоренностей с Россией, пишет журналист Марк Галеотти в статье для газеты The Times.

«Украинцам становится все труднее сохранять оптимизм в отношении своей борьбы», — полагает он, отмечая при этом, что в 2026 году ВСУ могут столкнуться с недостатком финансирования и людских ресурсов.

Как прогнозирует автор публикации, недавнее решение Евросоюза выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро может не решить финансовых проблем Киева, поскольку «эффективное расходование этих денег» не является «простой задачей». В то же время найти достаточное количество военных для обеспечения безопасности фронта протяженностью 1,2 тысячи километров окажется непростой задачей в условиях когда практика «бусификации» привела к бегству многих призывников из страны и дезертирству, а также вызвала нехватку рабочей силы в экономике, поделился Галеотти.

На прошлой неделе в своей статье для журнала The Spectator он подчеркнул, что Европа должна перестать мешать разрешению украинского кризиса и наладить диалог с Россией.