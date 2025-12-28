Реклама

07:53, 28 декабря 2025

В США оценили последствия помощи Украине

MWM: Поставки оружия США на Украину серьезно истощили запасы страны
Фото: Reuters

Журналисты дали оценку последствиям американской помощи Украине. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что отправка оружия на Украину опустошили США. «Поставки в Вооруженные силы Украины привели к серьезному истощению запасов в Соединенных Штатах», — подчеркивается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп прошелся по своему предшественнику Джо Байдену за крупные расходы на помощь Украине. До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс резко высказался о предоставлении американской помощи Украине. По его словам, судьба пожилых американцев важнее Украины.

