Важного участника переговоров по Украине не оказалось на встрече Трампа с Зеленским

РИА Новости: Министр армии США Дрисколл не был на встрече Трампа с Зеленским

Министр армии США Дэниел Дрисколл, принимавший активное участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, отсутствовал на встрече американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что именно Дрисколу было поручено представить мирный план Киеву. В ноябре он провел встречу с Зеленским, а также присутствовал на трехсторонних консультациях между Россией, США и Украиной в ОАЭ.

Во время визита в Киев министр обещал создать в Донбассе «самую передовую в мире буферную зону», если украинская сторона согласится вывести войска из этого региона. По данным газеты Financial Times, украинские чиновники и европейские послы были «ошеломлены» этим предложением.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Дрисколл был отстранен от переговорного процесса по Украине по просьбе главы Пентагона Пита Хегсета.По словам источников, министр слишком «вышел за рамки полномочий» в глазах главы оборонного ведомства, однако конкретная причина его отстранения не раскрывалась.