ВС России застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

Российские войска застали врасплох большое скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости.

Старший сержант российских Вооруженных сил (ВС) Владислав Болотов рассказал, что на протяжении дня наблюдал за обнаруженной крупной группой ВСУ, чтобы узнать об их намерениях, нанести удар и застать врасплох.

Он со своей группой выдвинулся в указанный район, где в лесу услышал голоса. «Российским войскам удалось застать противника врасплох и уничтожить его», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России несколькими ракетами атаковали Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Киеве.