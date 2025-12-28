Реклама

19:13, 28 декабря 2025

Задержанный агент ГУР Украины рассказал о своей вербовке

Задержанный в ДНР агент ГУР Украины заявил, что ему угрожали мобилизацией сына
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Задержанный в Донецкой народной республике (ДНР) агент Главного управления разведки (ГУР) Украины рассказал, как был завербован. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный ФСБ Валерий Яровой рассказал, что был завербован угрозами о мобилизации его сына. Мужчине пришлось согласиться, так как сыну уже исполнилось 18 лет и его могли забрать на фронт.

После этого Ярового отправили вместе с военными и он должен был пройти фильтрацию при переходе на территорию ДНР, а затем связаться с куратором через один из мессенджеров, передав условное сообщение.

Ранее сообщалось, что ФСБ поймала диверсантов ГУР Украины.

