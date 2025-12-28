Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Зеленский заявил, что намерен обсудить мирный план из 20 пунктов с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить мирный план из 20 пунктов с американским коллегой Дональдом Трампом. Детали переговоров он раскрыл перед встречей с лидером США в частной резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

«Мы будем говорить о плане из 20 пунктов. 90 процентов которого, между прочим, были составлены двумя нашими командами», — сказал он.

По его словам, представители Украины и США «проделали хорошую работу» над мирным планом.

Ранее Трамп сделал намек Зеленскому. Президент Украины отметил, что впервые находится в Мар-а-Лаго. В ответ американский лидер сказал, что это место «очень подходит для заключения сделок».