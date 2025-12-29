Реклама

19:38, 29 декабря 2025

57-летняя Светлана Бондарчук показала внешность без макияжа

Российская телеведущая Светлана Бондарчук показала внешность без макияжа
Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук показала натуральную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя телезвезда разместила ролик, на котором позировала в ярко-оранжевой накидке из легкой ткани. Вдобавок Бондарчук надела солнцезащитные очки, дополнив образ кольцами и браслетом.

При этом она распустила волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.

Ранее в декабре Светлана Бондарчук опубликовала фото в бикини и вызвала споры в сети. Она предстала на пляже в купальнике синего цвета, который состоял из бюстгальтера-бандо с серебристым кольцом между чашками и плавок со средней посадкой.

