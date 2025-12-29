Реклама

16:38, 29 декабря 2025

Анна Семенович отказалась сыграть секс-Снегурочку

Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певице Анне Семенович предложили выступить на частном мероприятии в образе сексуальной Снегурочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Семенович предлагали за эротическое шоу с песнями 12 миллионов рублей, но она ответила отказом. Сообщается, что подобные предложения артистке поступают каждый год под видом детских праздников. Обычно среди обязательных условий были яркий макияж, откровенная одежда или ее отсутствие.

Один из фанатов был особенно настойчивым и даже не стал маскировать свое пожелание под детский утренник. Попросил наряд сексуальной снегурочки, а также пять раз исполнить песню «Красавица Зима». Сначала заказчик предлагал пять миллионов, затем 12. Оба раза Семенович не согласилась на такие условия.

Ранее стало известно, что певица Анна Семенович ответила на критику из-за вручения ей медали «За труды в культуре и искусстве».

