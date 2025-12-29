Анна Семенович отказалась сыграть секс-Снегурочку

Mash: Анна Семенович отказалась сыграть на частном мероприятии секс-Снегурочку

Певице Анне Семенович предложили выступить на частном мероприятии в образе сексуальной Снегурочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Семенович предлагали за эротическое шоу с песнями 12 миллионов рублей, но она ответила отказом. Сообщается, что подобные предложения артистке поступают каждый год под видом детских праздников. Обычно среди обязательных условий были яркий макияж, откровенная одежда или ее отсутствие.

Один из фанатов был особенно настойчивым и даже не стал маскировать свое пожелание под детский утренник. Попросил наряд сексуальной снегурочки, а также пять раз исполнить песню «Красавица Зима». Сначала заказчик предлагал пять миллионов, затем 12. Оба раза Семенович не согласилась на такие условия.

