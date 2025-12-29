Реклама

05:00, 29 декабря 2025

Арестованный разнорабочий оказался серийным убийцей

В США арестовали разнорабочего, который оказался серийным убийцей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: New York State Sex offender Registry

В США арестовали убийцу, который оказался маньяком. Об этом сообщает Daily Mail.

62-летний разнорабочий Ричард Фокс из штата Нью-Йорк был задержан по подозрению в расправе над двумя женщинами в штате Нью-Йорк: 40-летней Кассандрой Уотсон в 2003 году и 50-летней Маркитой Малл в 2021 году. Их останки были обнаружены недалеко от пешеходной тропы в природном парке Chautauqua Rails to Trails, рядом с которым вырос Фокс. Он признал вину. В сентябре его приговорили к 40 годам лишения свободы.

Теперь Фокса обвиняют в третьем преступлении. По данным следствия, он ответственен за смерть 32-летней Кристал Кертой. Ее останки были найдены замурованными в подвале его бывшего дома в Ниагара-Фолс. Шериф округа напрямую назвал Фокса «серийным убийцей» и предположил, что у того могут быть и другие жертвы.

Полицейский выразил надежду, что осужденный в итоге захочет «облегчить совесть» и дать показания. Ранее мужчина был судим за изнасилование 14-летней девочки и покушение на изнасилование 42-летней женщины.

Ранее в США маньяка-полицейского, который скрывался от правосудия 30 лет, разоблачили благодаря тестам ДНК и его микропенису. Джозефа Деанджело из Калифорнии арестовали в 2018 году и приговорили к нескольким пожизненным срокам в 2020-м.

