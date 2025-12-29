ЦБ: Курс доллара на 30 декабря составит 77,44 рубля

Банк России понизил курс доллара на 30 декабря до 77,4466 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 29 декабря стоимость американской валюты достигала 77,6923 рубля.

Что касается евро, то его стоимость на 30 декабря составила 91,4774 рубля. Юань оценен в 11,0501 рубля.

За последний год российская валюта укрепилась к доллару почти в полтора раза. Некоторые аналитики отмечают, что это беспокоит участников рынка. Особенно это касается российских экспортеров. Речь идет о том, что ориентированные на внешние рынки российские компании начинают заметно терять в рублевой выручке. А это повышает давление на федеральный бюджет.

По словам эксперта по фондовому рынку Михаила Зельцера, курс доллара снижается к рублю в связи с невысокой активностью покупателей иностранной валюты перед январскими праздниками.