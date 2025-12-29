Буланова призналась в нелюбви к метро

Певица Татьяна Буланова рассказала, почему не любит ездить на метро

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, на каком общественном транспорте постоянно передвигается. Об этом она сообщила в интервью Пятому каналу.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что не спускается в метро, но зато часто ездит на автобусе.

«На такси езжу, на троллейбусе, на автобусе. У меня "Карта петербуржца" есть, между прочим. Я метро не люблю, но и никогда не любила, потому что подземка. Мне нравится ездить по городу, обожаю. Меня никто не узнает», — сказала Татьяна.

