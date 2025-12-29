Реклама

Экономика
15:55, 29 декабря 2025Экономика

Депутатов озаботили ценники на продукты в российских магазинах

В Госдуму внесли законопроект о стандартизации ценников на продукты питания
Кирилл Луцюк
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ценники на однотипные продукты питания в российских магазинах следует стандартизировать. Так полагают депутаты Госдумы от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», подготовившие и внесшие законопроект «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Как гласит пояснительная записка к документу, на торговых площадках стоимость весовых товаров (например, сыров, фруктов, овощей и конфет) указывают по-разному. На одну и ту же категорию товара цены могут быть указаны как за килограмм, так и за 100 граммов. Из-за этого, как полагают парламентарии, потребителю сложно выбрать наиболее выгодное предложение, из-за чего он может совершить необоснованные траты.

Чтобы исправить эту ситуацию, депутаты предлагают установить единый универсальный формат указания цен на весовые товары во всех торговых объектах (цены выражать в килограммах либо в граммах или в литрах либо миллилитрах).

«Введение такого единого формата позволит покупателям оперативно и безошибочно сравнивать цены на аналогичные товары, предлагаемые разными производителями», — сказано в пояснительной записке.

В 2025 году средние темпы роста цен на социально значимые продукты питания в крупных российских сетях составили около 2,4-2,5 процента.

