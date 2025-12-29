Домашняя собака несколько месяцев приносила хозяевам останки одного и того же человека

В штате Алабама, США, идентифицировали останки, которые домашняя собака по кличке Чикарин на протяжении года приносила своим хозяевам. Об этом пишет People.

Все началось 20 августа 2024 года, когда Паулина Мехия заметила, что ее пес Чикарин играет во дворе с человеческим черепом. 12 декабря того же года у собаки отобрали большеберцовую кость. 10 апреля Чикарин нашел еще одну человеческую кость — на этот раз бедренную. После этого полицейским удалось найти неподалеку нижнюю челюсть человека. 8 августа собака совершила последнюю находку.

Судебная экспертиза подтвердила, что Чикарин несколько месяцев приносил Мехии кости одного и того же человека. Все они принадлежали 25-летнему Кертису Тейлору-младшему, пропавшему 6 февраля 2024 года в том же районе, где живет Мехия и ее собаки. По словам его матери, в день исчезновения он должен был встретиться с отцом, но так и не добрался до него.

Еще в 2024 году сотрудники полиции обнаружили на найденном черепе следы огнестрельного ранения. Долгое время они отрабатывали версию, что мужчина стал жертвой расправы, однако сейчас считают ее маловероятной. Расследование продолжается.

