Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:18, 14 августа 2025Из жизни

Обычная домашняя собака в третий раз за год притащила хозяйке человеческую кость

В США домашняя собака за год нашла череп и две человеческие кости
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PeopleImages / Getty Images

В американском городе Бирмингем, штат Алабама, обычная домашняя собака в третий раз за год принесла хозяйке человеческие останки. Об этом сообщает издание AL.com.

Год назад, 20 августа 2024 года, пес по кличке Чикарин принес человеческий череп. Второй случай произошел 12 декабря того же года. В тот раз у питомца отобрали большеберцовую кость. Сотрудники полиции осмотрели окрестности, но больше ничего не нашли.

8 августа хозяйка собаки снова обнаружила во дворе человеческую кость, которую притащил Чикарин. На этот раз сотрудники офиса шерифа с ищейками прочесали лес, расположенный недалеко от дома, и обнаружили несколько фрагментов скелета. Сейчас специалисты проводят анализ ДНК, чтобы установить, связаны ли они с находками собаки.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

В марте 2025 года экспертиза показала, что череп и большеберцовая кость принадлежали одному человеку, а на черепе остались следы огнестрельного ранения. На собаку установили GPS-трекер, но обыски в местах ее прогулок не принесли результатов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде строители нашли у дороги чемодан с человеческим скелетом внутри. Они заметили чемодан, когда меняли пробитую покрышку у своего автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи самолета-камикадзе. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    В России заявили о попытках Украины сорвать переговоры Путина и Трампа

    Финский хоккеист извинился за выступление в КХЛ

    Артемий Лебедев назвал недостаток США по сравнению с Россией

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с Трампом

    Обещана совместная пресс-конференция Путина и Трампа

    Россияне спустились в метро в Европе и заплатили 30 тысяч рублей

    В России рассказали о приговоре немецкого генерала для «Сапсана»

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

    В России упал спрос на одну категорию работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости