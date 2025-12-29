Реклама

17:17, 29 декабря 2025Спорт

Джошуа попал в ДТП со смертельным исходом

Боксер Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии. Об этом сообщает нигерийское издание Punch.

По данным источника, в понедельник утром внедорожник Lexus с Джошуа, водителем и двумя пассажирами на скорости врезался в стоящий грузовик на загруженном участке скоростной трассы Лагос — Ибадан. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, получил лишь легкие травмы. Водитель и пассажир рядом с ним погибли на месте.

36-летний Джошуа родился в Уотфорде в семье нигерийцев, провел раннее детство в Нигерии, а затем вернулся в Англию для обучения в школе.

Джошуа — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Среди соперников британца были Владимир Кличко, Александр Поветкин и Александр Усик.

