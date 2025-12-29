Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 29 декабря 2025Бывший СССР

Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров лишил бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», — указано в сообщении.

Отмечается, что экс-президента лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызской Республики», ордена «Данакер», ордена «Манас» второй степени, а также медали «Данк».

Ранее суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы. Экс-президента признали виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области, а также в коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В офисе Зеленского рассказали о подготовке Залужного к возвращению на Украину

    Путин подписал закон о крестах на гербе России

    Россиян призвали отказаться от популярного атрибута Нового года

    Назван самый результативный для российских войск участок фронта

    В России высказались об урегулировании конфликта на Украине

    Украинский офицер раскрыл причины провала ВСУ в Северске

    Период охлаждения для борьбы со «схемой Долиной» захотели распространить на авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok