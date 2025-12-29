Экс-президента Киргизии лишили всех госнаград

Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград

Президент Киргизии Садыр Жапаров лишил бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград», — указано в сообщении.

Отмечается, что экс-президента лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызской Республики», ордена «Данакер», ордена «Манас» второй степени, а также медали «Данк».

Ранее суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы. Экс-президента признали виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области, а также в коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека.