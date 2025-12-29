Реклама

14:02, 29 декабря 2025

Евсеев возглавил клуб РПЛ

Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо», выступающее в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок контракта со специалистом, а также его финансовые условия не уточняются. «Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское "Динамо" сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров РПЛ», — заявил генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

9 декабря пост главного тренера махачкалинского «Динамо» покинул Хасанби Биджиев. После 18 туров динамовцы с 15 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Последним местом работы Евсеева был новороссийский «Черноморец». Он также возглавлял «Амкар», «Уфу», «Шинник» и «Факел».

