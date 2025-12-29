Реклама

11:47, 29 декабря 2025Спорт

Игравший в США российский хоккеист рассказал о дикой для него привычке американцев

Хоккеист Фирстов удивился, что американцы ходят дома в уличной обуви
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов, игравший в США, рассказал о дикой для него привычке американцев. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, это привычка ходить по дому в уличной обуви. «Для меня это было дико, но со временем я привык, потому что с уважением отношусь к чужим менталитетам», — заявил Фирстов.

Форвард добавил, что ему нравится привычка американцев постоянно улыбаться. «Североамериканцы очень позитивные и активные ребята. В этом плане они большие молодцы. Несмотря на это, меня всегда тянуло в родной Ярославль», — заявил Фирстов.

Нападающий играет за «Торпедо» с 2024 года. С 2018-го он выступал в нескольких хоккейных лигах в США.

Ранее российский голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США. «Уже была одна история, но о ней я промолчу», — отметил спортсмен.

