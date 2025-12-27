Реклама

18:49, 27 декабря 2025Спорт

Российский хоккеист фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США

Российский хоккеист Бережной о жизни в США: Когда темно — из дома не выхожу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Российский хоккейный голкипер системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Станислав Бережной фразой «когда темно — из дома не выхожу» описал жизнь в США. Его цитирует сайт агентства Winners.

В данный момент россиянин выступает за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс», играющий в Американской хоккейной лиге и базирующийся в городе Рокфорд. «Когда были кэмпы в Чикаго, много гулял, посещал разные рестораны. В Рокфорде занимаюсь бытовыми делами», — рассказал Бережной. Вратарь добавил, что готовит, занимается английским с репетитором, играет в компьютерные игры и иногда ездит в русскую баню.

По его словам, Рокфорд — небезопасный город. «Если еще светло, могу выйти по делам, а вот когда темно – из дома вообще не выхожу. Уже была одна история, но о ней я промолчу. Рокфорд равно криминал», — отметил спортсмен.

Бережной — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». Вратарь играл в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА, а в 2025 году перебрался в Северную Америку.

25 декабря олимпийский чемпион и бывший защитник ряда клубов НХЛ Дмитрий Миронов объяснил решение остаться жить в Северной Америке после завершения карьеры. Главным фактором стало будущее детей: старший сын Егор переехал в Канаду в три с половиной года, а дочь Николь родилась там. Миронов отметил спокойный и размеренный уклад жизни в Северной Америке, где семья чувствует себя комфортно.

