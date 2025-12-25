Реклама

07:50, 25 декабря 2025

Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

Хоккеист Миронов заявил, что остался жить в Северной Америке из-за детей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Doug Pensinger / Allsport / Getty Images

Олимпийский чемпион и бывший защитник ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Миронов объяснил решение остаться жить в США после завершения карьеры. Его слова приводит ТАСС.

Главным фактором стало будущее детей: старший сын Егор переехал в Канаду в три с половиной года, а дочь Николь родилась там. Они полностью адаптировались к местному мышлению и образу жизни, и возврат в Россию вызвал бы у них шок от другого менталитета.

Миронов отметил спокойный и размеренный уклад в Северной Америке, где семья чувствует себя комфортно. Родственники из России, включая маму и тещу, регулярно навещают их, а дети уже окончили школу и поступили в университет.

Миронов играл в НХЛ с 1992 по 2001 год. Он известен по выступлениям за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталс» и «Торонто Мейпл Лифс».

