Из академии и вуза в Петербурге уволили руководивших «сектой Зеленского» преподавателей

Из академии Ушинского и РГПУ уволили руководивших сектой преподавателей

Из двух учебных заведений Санкт-Петербурга уволили семейную пару преподавателей, которые руководили радикальной проукраинской сектой «Школа единого принципа», молившейся за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Baza в Telegram.

Речь идет о профессоре и докторе педагогических наук «Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования» Ольге Дадудовой и ее супруге, доценте кафедры истории педагогики Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Герцена Сергее Христофорове. По информации издания, их лишили рабочих мест 29 декабря.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция задержала около 70 членов радикальной секты «Школа единого принципа», которые молились за здоровье Зеленского. Оперативные мероприятия попали на видео. На кадрах видно, как силовики заходят в наполненный людьми зал, где выступают две женщины. На экране за их спинами в это время демонстрируются схемы, которые сложно рассмотреть.

Позже в сети появился текст молитвы, который читали сектанты. В нем упоминаются архангел Михаил и апостолы Иисуса Христа, а также названия нескольких крупных городов, включая Одессу и Киев.