15:05, 29 декабря 2025

Изменение правил въезда россиян в Таиланд опровергли

В посольстве Таиланда в РФ опровергли изменение правил въезда россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Day2505 / Shutterstock / Fotodom

В посольстве Таиланда в РФ опровергли изменение правил въезда россиян на территорию курортной страны. Так в диппредставительстве прокомментировали в беседе с РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о сложностях на границе.

Там отметили, что туристы, которые не нарушают правила, могут беспрепятственно попасть в Таиланд. При этом иммиграционная служба страны имеет право проводить проверки и отказывать во въезде для обеспечения безопасности государства.

16 декабря появилась информация о том, что туристов из России начали массово задерживать после прилета в Таиланд. На этом фоне в СМИ распространилась информация, что по новым правилам россияне теперь смогут попасть в эту страну Азии только по воздуху.

