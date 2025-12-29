Реклама

04:01, 29 декабря 2025

57-летняя супермодель в откровенном купальнике искупалась в ледяной воде

Супермодель Хелена Кристенсен в откровенном виде искупалась в ледяной воде
Мария Винар

Фото: @helenachristensen

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде искупалась в ледяной воде. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в облегающем купальнике с пестрым принтом. При этом она позировала с распущенными волосами, положив одну руку на голову.

Кроме того, Кристенсен опубликовала селфи без макияжа. Так, знаменитость запечатлела себя на камеру в том же купальнике, держа в руке чашку с напитком.

Ранее сообщалось, что Хелена Кристенсен в откровенном виде снялась для журнала Telva. Тогда супермодель позировала на крыше высотного здания в голубой куртке и розовых шелковых трусах, которые были украшены кружевами и объемным бантом.

