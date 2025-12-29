Reuters: Китай снизит тарифы на 935 товаров

Китай решил скорректировать некоторые пошлины в 2026 году. Об этом со ссылкой на заявление Таможенно-тарифной комиссии Государственного совета КНР сообщает Reuters.

Изменения затронут тарифы на более чем 935 различных видов продукции. В следующем году, в частности, будут снижены импортные пошлины на сырьевые товары, в том числе для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Также будут снижены пошлины на медицинские товары, в том числе на искусственные кровеносные сосуды и наборы для диагностики инфекционных заболеваний.

Для ряда товаров пошлины будут ниже, чем ставки режима наибольшего благоприятствования, применяемые ко всем государствам-членам Всемирной торговой организации, добавили в ведомстве.

Как ранее отмечали в Wall Street Journal, введение президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на китайские товары обернулось их переориентацией на европейские рынки. С конца весны поток посылок из КНР в Америку стоимостью до 150 евро обрушился на 40 процентов. Однако китайские экспортеры вышли из этой ситуации, перенаправив товары в Европейский союз, который не облагает посылки пошлинами.