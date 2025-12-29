Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 29 декабря 2025Экономика

Китай решил скорректировать некоторые пошлины

Reuters: Китай снизит тарифы на 935 товаров
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: China Daily via Reuters

Китай решил скорректировать некоторые пошлины в 2026 году. Об этом со ссылкой на заявление Таможенно-тарифной комиссии Государственного совета КНР сообщает Reuters.

Изменения затронут тарифы на более чем 935 различных видов продукции. В следующем году, в частности, будут снижены импортные пошлины на сырьевые товары, в том числе для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Также будут снижены пошлины на медицинские товары, в том числе на искусственные кровеносные сосуды и наборы для диагностики инфекционных заболеваний.

Для ряда товаров пошлины будут ниже, чем ставки режима наибольшего благоприятствования, применяемые ко всем государствам-членам Всемирной торговой организации, добавили в ведомстве.

Как ранее отмечали в Wall Street Journal, введение президентом США Дональдом Трампом высоких пошлин на китайские товары обернулось их переориентацией на европейские рынки. С конца весны поток посылок из КНР в Америку стоимостью до 150 евро обрушился на 40 процентов. Однако китайские экспортеры вышли из этой ситуации, перенаправив товары в Европейский союз, который не облагает посылки пошлинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok