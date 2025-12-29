Реклама

14:25, 29 декабря 2025

Крис Дженнер рассказала о самом дорогом подарке от бывшего мужа

Адвокат Роберт Кардашьян преподнес телезвезде Крис Дженнер самый дорогой подарок
Мария Винар

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американская телезвезда и бизнесвумен Крис Дженнер рассказала о самом дорогом подарке. Соответствующий выпуск подкаста ее дочери Хлои Кардашьян Khloé In Wonderland доступен на YouTube.

70-летняя предпринимательница призналась, что самый дорогой презент ей преподнес бывший муж, адвокат Роберт Кардашьян. «В детстве я очень хотела машину. Поскольку мы выросли вместе с твоим отцом, он это запомнил. Так, однажды мы собирались поужинать. Это было накануне Дня матери. Мы опаздывали в ресторан. Мы забежали в гараж, а там стояла совершенно новая машина с большим бантом», — поделилась она своими воспоминаниями.

Ранее Крис Дженнер раскрыла правду о внешности после пластики. Тогда телезвезда призналась, что лишь одна часть лица оказалась нетронутой хирургическими манипуляциями.

