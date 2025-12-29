Матчи чемпионата Италии принесли россиянину более 11 миллионов рублей

Клиент БК выиграл более 11 миллионов рублей, сделав ставку на матчи в Италии

Клиент букмекерской конторы выиграл более 11 миллионов рублей, успешно сделав экспресс-ставки на матчи 17-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин поставил 500 тысяч рублей с общим коэффициентом 22,42, объединив в купоне четыре точных прогноза. В прогнозе участвовали матчи между «Миланом» и «Вероной», «Болоньей» и «Сассуоло», «Кремонезе» и «Наполи», а также «Аталантой» и «Интером».

​

Решающим для прохода экспресса стал матч в Бергамо, где «Интер» не пропустил и одержал победу. Итоговый выигрыш составил 11 210 000 рублей.

Ранее клиент букмекерской конторы собрал экспресс из восьми теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей. Россиянин поставил 2,4 миллиона рублей. Общий коэффициент на события составил 5,91.