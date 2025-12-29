Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:18, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о максимальной внутренней консолидации России

NI: Россия достигла максимального уровня внутренней консолидации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости/ POOL

Россия достигла максимальной за последние десятилетия внутренней консолидации и самодостаточности. Об этом заявило издание The National Interest (NI).

«Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым», — говорится в статье.

По мнению автора материала, Украина не сможет победить Россию даже при продолжении западного финансирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Перестрелка в жилом дворе российского города попала на видео

    ОАЭ осудили атаку Украины на резиденцию Путина

    Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

    Лавров высказался об ответных мерах на запрет ЕС выдавать россиянам мультивизы

    Лавров призвал не сводить отношения России и США к украинской проблематике

    Лавров заявил о мешающих отношениям России и США «раздражителях»

    «Продают почти просрочку». Россияне поражаются товарам в супермаркетах США. В чем их главное отличие от отечественных?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok