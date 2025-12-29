На Западе заявили о максимальной внутренней консолидации России

NI: Россия достигла максимального уровня внутренней консолидации

Россия достигла максимальной за последние десятилетия внутренней консолидации и самодостаточности. Об этом заявило издание The National Interest (NI).

«Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым», — говорится в статье.

По мнению автора материала, Украина не сможет победить Россию даже при продолжении западного финансирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Он уточнил, что все беспилотники были уничтожены, и добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.