Найдены тела двух жертв богородского маньяка

На участке богородского маньяка найдены тела двух девушек

Следователи обнаружили тела двух девушек на участке богородского маньяка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина закопал своих жертв на заднем дворе своего дома в Подмосковье. На месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Сейчас тела девушек эксгумируют, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

О задержании богородского маньяка стало известно 20 ноября. По версии следствия, он подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ и насиловал, заставляя смотреть на это своего ребенка. Отмечалось, что девушек мужчина похищал 27 числа, поскольку считал, что это число означает завершение и конец всех начал.