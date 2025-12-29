Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 29 декабря 2025Наука и техника

Названа модель уничтожившего украинский «Зоопарк» дрона

«Рубикон» поразил РЛС «Зоопарк-3» ВСУ дроном-камикадзе БМ-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Центр "РУБИКОН"»

Радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы ВСУ, которую уничтожили ударом дрона Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», могли поразить аппаратом БМ-35. Модель беспилотника назвал Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий удары дронов «Рубикон». В частности, украинские РЛС «Зоопарк-3» и «Пеликан» атаковали беспилотниками с двигателем в передней части корпуса. Автор допустил, что «Рубикон» использовал дроны-камикадзе, известные как БМ-35.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Считается, что БМ-35 — это аппараты с треугольным крылом, которое делает их похожими на «Герани». При этом БМ-35 меньше дальнобойных дронов-камикадзе. Аппарат может поражать цели, выполнять разведывательные задачи и работать в качестве ложной цели.

Ранее в декабре стало известно о разработке новой модификации российского беспилотника «Молния-2». Разведывательная «Молния-2Р» получила камеру со стабилизацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Россиянам назвали запрещенные для смыва в унитаз предметы

    Боец UFC рассказал об отказе от 673 миллионов рублей за партнерство с букмекерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok