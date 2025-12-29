Названы эффективные способы улучшить эрекцию

Физические упражнения помогают улучшить эрекцию, заявил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Эффективные для этого методы тренировки он перечислил в своем Telegram-канале.

Первым рабочим способом улучшить потенцию врач назвал тренировку мышц тазового дна, в частности, укрепление лобково-копчиковой мышцы (ЛК-мышцы). Чтобы почувствовать ее, он посоветовал остановить струю мочи во время мочеиспускания. Для тренировки этой мышцы Лубенников порекомендовал три метода: медленные сокращения, с задержкой на три-пять секунд, быстрые и ритмичные, а также выталкивание, то есть напряжение мышц, как при опорожнении кишечника, но без сильного напряжения.

Также уролог отметил, что для мужского сексуального здоровья полезны кардиотренировки, так как они улучшают кровообращение, что критически важно для возникновения эрекции. Силовые упражнения тоже положительно сказываются на потенции, так как помогают нарастить мускулатуру и таким образом увеличить выработку тестостерона.

Еще одним полезным вариантом Лубенников назвал йогу или пилатес. По его словам, эти занятия тренируют мышцы кора и тазового дна, а также улучшают кровообращение. «Ключ к успеху в любых тренировках. Старайтесь заниматься регулярно, а не от случая к случаю», — заключил врач.

Ранее Лубенников предупредил мужчин о пагубном влиянии алкоголя на потенцию. По его словам, спиртные напитки имеют токсическое воздействие на сосуды полового члена, что провоцирует снижение уровня тестостерона.