Названы смертельно опасные сочетания лекарств и алкоголя

Фармаколог Вит: Сочетание обезболивающих и алкоголя может привести к коме

Австралийский ученый Нил Вит, занимающийся разработкой лекарств, рассказал, какие препараты становятся смертельно опасными в сочетании с алкоголем. Его слова опубликовало издание The Independent.

Наиболее опасными Вит назвал лекарства, которые угнетают центральную нервную систему. В сочетании с алкоголем они вызывают сонливость, замедление сердцебиения, а в тяжелых случаях могут привести к коме и летальному исходу. К таким препаратам, по его словам, относятся препараты от депрессии, тревожности, шизофрении, бессонницы, аллергии, простуды и гриппа, а также все обезболивающие, за исключением парацетамола.

Фармаколог также отметил, что после спиртного эффект от некоторых лекарств становится сильнее, например, снотворное может спровоцировать лунатизм. При этом Вит считает, что сочетание антибиотиков и спиртного не несет серьезных рисков. Исключение — метронидазол и линезолид. Эти лекарства с алкоголем пить нельзя. Остальные антибиотики усиливают негативное воздействие на печень, почки, ухудшают похмелье, но прямой угрозы для жизни не представляют.

Ранее профессор анатомии Адам Тейлор опроверг популярный миф о том, что сауна помогает быстрее вывести алкоголь из организма. По его словам, пот не выводит токсины, зато банные процедуры повышают уровень окситоцина, благодаря которому улучшается настроение.