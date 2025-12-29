Объевшийся мандаринами в российском магазине попал на видео

Росгвардия: В Подмосковье рецидивист напился и объелся мандаринами в магазине

В Подмосковье рецидивист попался за ограбление со взломом магазина, где он напился и объелся мандаринами, а еще успел собрать в пакет «продуктовый набор»: банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах виден мужчина, который вскрывает входную дверь в зону погрузки. В супермаркете он ходит между рядами, выбирая товары. К нему подходят спецназовцы и укладывают на пол.

Преступление произошло на улице Ленина в Орехово-Зуево. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги, по адресу выдвинулся экипаж Росгвардии. Внутри супермаркета силовики нашли пьяного мужчину. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, уже судимый за кражу.

