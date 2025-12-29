Реклама

Силовые структуры
13:25, 29 декабря 2025

Объевшийся мандаринами в российском магазине попал на видео

Росгвардия: В Подмосковье рецидивист напился и объелся мандаринами в магазине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье рецидивист попался за ограбление со взломом магазина, где он напился и объелся мандаринами, а еще успел собрать в пакет «продуктовый набор»: банку кофе, бутылку водки, пиво и чипсы. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Росгвардии.

На кадрах виден мужчина, который вскрывает входную дверь в зону погрузки. В супермаркете он ходит между рядами, выбирая товары. К нему подходят спецназовцы и укладывают на пол.

Преступление произошло на улице Ленина в Орехово-Зуево. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги, по адресу выдвинулся экипаж Росгвардии. Внутри супермаркета силовики нашли пьяного мужчину. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, уже судимый за кражу.

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала 21-летнего приезжего из Казахстана за дебош у школы в центре Москвы. Молодой человек был в состоянии наркотического опьянения. Сначала он пытался штурмовать школу, но не смог. Затем он пытался напасть на проезжающего мимо курьера, но у него снова не получилось. После этого он бил припаркованные машины и кричал, что его подстрелили.

