Объявлены сроки начала производства первого в истории кроссовера Lada

Производство Lada Azimut начнется в III квартале 2026 года

Старт серийного выпуска российского кроссовера Lada Azimut, премьера которого состоялась минувшим летом в Санкт-Петербурге, запланирован на III квартал будущего года. Об этом сообщает телеканал «Тольятти 24» со ссылкой на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«В рамках Петербургского международного экономического форума представили модель Lada Azimut. В III квартале 2026 года планируется старт производства этой модели», — сообщил глава региона.

Прототипы модели были собраны на «АвтоВАЗе» в октябре 2025 года, а в ноябре производитель сообщил о начале испытаний автомобиля. На первом этапе тесты проходят на закрытом полигоне в селе Сосновка.

Машина построена на модернизированной платформе Vesta. Моторная гамма новинки будет включать 1,6-литровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил и 132-сильный мотор объемом 1,8 литра. С первым будет сочетаться механическая коробка передач, со вторым — вариатор, привод в обоих случаях только передний. В будущем кроссовер будет оснащаться турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 150 лошадиных сил, а также автоматической трансмиссией.

Предполагается, что цены на Lada Azimut будут начинаться от двух миллионов рублей.

