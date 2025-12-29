Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

Nutrients: Семя льна улучшает контроль сахара и жиров в крови при диабете 2 типа

Регулярное добавление льняного семени в рацион может улучшать контроль сахара и жиров в крови у людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришли мексиканские исследователи, которые провели рандомизированное клиническое исследование и опубликовали его в журнале Nutrients.

В эксперименте взрослые пациенты с неконтролируемым диабетом в течение трех месяцев ежедневно получали по 16 граммов молотого льна в дополнение к стандартному лечению. По итогам наблюдений у участников из этой группы снизились уровни глюкозы натощак, общего холестерина и триглицеридов, а также улучшился показатель гликированного гемоглобина — ключевого маркера долгосрочного контроля сахара.

У пациентов из контрольной группы, которые придерживались обычных рекомендаций без льна, таких изменений не зафиксировали: напротив, у них чаще сохранялись повышенные значения сахара и липидов крови. Авторы отмечают, что эффект связан с высоким содержанием в льняном семени растворимой клетчатки и биологически активных соединений, влияющих на обмен веществ.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене лекарственной терапии. Однако добавление небольшого количества льняного семени может рассматриваться как простой и доступный способ дополнительно поддержать обмен глюкозы и жиров у людей с диабетом, предиабетом и избыточным весом.

